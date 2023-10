Rolnicy domagają się interwencyjnego skupu kalafiorów i brokułów. Grozi im bankructwo!

By

Plantatorzy kalafiorów i brokułów znajdują się obecnie w wyjątkowo trudnej sytuacji. Zbiory idą pełną parą, ale chłodnie nie są zainteresowane zakupem od rolników. Konieczne jest uruchomienie interwencyjnego skupu warzyw, a także dopłaty do produkcji. Brak pomocy spowoduje bankructwo wielu gospodarstw.

Rolnicy proszą o pomoc

Rolnicy prowadzący gospodarstwa warzywnicze w gminach Wyszogród i Czerwińsk w miejscowości Stobiecin zaprosili przedstawicieli Parlamentu, Starostę Płockiego i Prezesa Krajowej Rady Izb Rolniczych w celu przedstawienia ich trudnej sytuacji na rynku. Miało to miejsce 2 października 2023 roku. W spotkaniu uczestniczył Wicemarszałek Sejmu RP Piotr Zgorzelski, Prezes KRIR Wiktor Szmulewicz, Starosta Płocki Sylwester Ziemkiewicz i okoliczni rolnicy.

Na czym polega problem plantatorów?

Plantatorzy zgłosili problem braku możliwości sprzedaży brokułów i kalafiorów do chłodni. Rolnicy z ww. gmin prowadzą specjalistyczne gospodarstwa warzywnicze nakierowane na produkcję wysokiej jakości kalafiorów i brokułów z przeznaczeniem na przechowywanie w chłodniach. Niestety obecnie, w okresie zbioru warzyw chłodnie są zapełnione, nie są zainteresowane zakupem warzyw od rolników tłumacząc to wzrostem kosztów energii, drogimi kredytami i wzrostem kosztów pracy. Wolą kupować od firm zagranicznych na bieżąco dostarczających towar na rynek hurtowy.

Ostatnia szansa rolników

Uczestnicy spotkania zwrócili się do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o uruchomienie interwencyjnego skupu kalafiorów i brokułów w podobnej skali jak to miało miejsce w przypadku malin oraz wprowadzenie dopłat do produkcji kalafiorów i brokułów. Brak pomocy państwa spowoduje bankructwo wielu gospodarstw, które zaciągnęły kredyty na zakup sadzonek i środki ochrony roślin. Uczestnicy spotkania zwrócili się również o umożliwienie spotkania delegacji rolników z Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi w celu omówienia trudnej sytuacji w sektorze.

Źródło: KRIR